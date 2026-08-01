"بلومبرغ": هجوم يستهدف ناقلة تحمل شحنة غاز قطرية في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال محمّلة بشحنة قطرية لمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، وفقاً لشركات استخبارات أمنية وبيانات تتبع السفن، ما ينذر بمزيد من الاضطراب في إمدادات الوقود فائق التبريد عبر الممر المائي الحيوي.

حددت شركتا الاستشارات الأمنية "فانغارد تك" (Vanguard Tech) و"ماريسكس" (Marisks) السفينة بأنها ناقلة الغاز الطبيعي المسال "غازلوغ شنغهاي" (Gaslog Shanghai). وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أفادت بتعرض سفينة لهجوم في المضيق قبالة الساحل العُماني ليلاً، دون الكشف عن هويتها، مؤكدة عدم تسجيل أي آثار بيئية حتى الآن.

وكانت الناقلة قد حمّلت شحنة غاز طبيعي مسال من قطر في 27 يوليو تقريباً، قبل أن تتوقف عن إرسال إشاراتها في 31 يوليو قرب المدخل الغربي لمضيق هرمز، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" و"كبلر" (Kpler). ويبدو أن السفينة لم تكن تبث إشاراتها وقت تعرضها للهجوم.

ولم ترد شركة "غازلوغ" (Gaslog)، التي تتخذ من اليونان مقراً لها وتتولى إدارة الناقلة، فوراً على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

تصاعد الهجمات يربك شحنات الغاز عبر هرمز

أربك الصراع في الشرق الأوسط حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله نحو خُمس التدفقات العالمية من الوقود فائق التبريد. ففي مطلع يوليو، تعرضت ناقلة قطرية لهجوم قرب المضيق، ما دفع قطر، ثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، إلى تعليق الشحنات عبر الممر المائي لثلاثة أسابيع.

وفي تنبيه منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن ناقلة أخرى رصدت انفجاراً في المياه بالقرب منها، دون أن تتعرض لأي أضرار.

كما تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال أخرى تابعة لشركة "غازلوغ" لهجوم أثناء رسوها في ميناء شمال مصر، في وقت سابق من الأسبوع. وأفادت شركات أمنية بأن ناقلة "غازلوغ سالم" (Gaslog Salem) استُهدفت بمسيّرة، الأربعاء، في دمياط، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.