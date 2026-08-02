ثمانية قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

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أربيل (كوردستان24)- قُتل ثمانية أشخاص بضربات اسرائيلية على قطاع غزة ليل السبت الأحد، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني في غزة فجر الأحد بأن مباني سكنية استُهدفت خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ومن بين الضحايا، قُتل رجل وزوجته مساء، وأُصيب آخرون بجروح، عندما قصفت مروحية عسكرية إسرائيلية شقة في جنوب دير البلح، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل.

وقُتل رجل مسنّ وطفل في هجوم آخر استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة، كما قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بضربة على مبنى سكني آخر شمال غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في وقت سابق السبت بمقتل ثمانية أشخاص آخرين بضربات اسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في القطاع.

AFP