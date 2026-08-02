المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع في الصحراء الغربية

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أربيل (كوردستان24)- أطلق المغرب اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، وفق ما أفادت السبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه تم إطلاق اسم "الطريق السريع دونالد ج. ترامب" على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، في سياق نشرها لرسالة وجهها العاهل المغربي إلى الرئيس الأميركي في الثاني من تموز/يوليو، معلنا فيها عن قرار التسمية.

وقال الملك محمد السادس في رسالته إلى ترامب إن "اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة".

وأضاف "عرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة". وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 1055 كيلومترا، مما يجعله "أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا".

في كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلن ترامب بشكل مفاجئ تأييده للخطة المغربية لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

ويسيطر المغرب على معظم المنطقة الصحراوية الشاسعة الغنية بالفوسفات والثروة السمكية والتي كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1975. إلا أن الأمم المتحدة تصنفها بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويدور منذ خمسة عقود صراع بين الرباط وجبهة بوليساريو المطالبة بالاستقلال والمدعومة من الجزائر.

في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه العرش، ونشرتها أيضا وكالة المغرب العربي للأنباء السبت، جدد الرئيس ترامب تأكيد دعمه الثابت لخطة الرباط بشأن الصحراء الغربية.

بالنسبة للولايات المتحدة، يظل المقترح المغربي "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم". وكتب دونالد ترامب "أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول".

وكان ترامب قد أعرب في 26 تموز/يوليو، عبر منشور في منصته تروث سوشال، عن سعادته بقرار الملك محمد السادس إطلاق اسمه على طريق سريع في الصحراء الغربية.

وكتب الرئيس الأميركي "شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس... يا له من شرف عظيم! أتطلع إلى قطع هذا الطريق السريع الكبير بطوله بالكامل يوما ما، وآمل أن يكون ذلك قريبا!"، رغم أن الرباط لم تؤكد النبأ حينها.

كما نشر مقطع فيديو مدته أربع دقائق للقطات جوية تظهر طريق تزنيت-الداخلة، ويُبرز هذا المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015 حجم الاستثمارات الضخمة التي يضخها المغرب في البنية التحتية بالصحراء الغربية.

يضم المشروع الذي لم يكتمل بعد، طريقا سريعا يربط بين تزنيت ومدينة العيون التي تُعد القلب النابض للصحراء الغربية، ويمتد عبر طريق وطني مُوسَّع وصولا إلى الداخلة، وتُقدَّر تكلفته بنحو 850 مليون يورو.

AFP