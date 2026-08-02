«تحت سقف السماء».. إصدار قصصي جديد للكاتبة كوثر جعفر عن واقع الحرب في سوريا

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أربيل (كوردستان 24)- صدر حديثاً عن دار "ديوان العرب" للنشر والتوزيع في مصر، المجموعة القصصية الجديدة للكاتبة السورية كوثر جعفر، والتي حملت عنوان «تحت سقف السماء»، وتضمنت أربع عشرة قصة منفصلة تطرقت إلى تفاصيل المعاناة الإنسانية والتداعيات الإقليمية والاجتماعية التي عاشها الشعب السوري خلال سنوات الحرب.

وترصد الكاتبة في مجموعتها الصادرة عن الدار المصرية وجوهاً متعددة للفقد، الفقر والنزوح، من خلال الغوص في أحياء عانت القصف والدمار، وتنقل حكايات البيوت المتهدمة ومن خلف أسوار المخيمات.

وتتجلى هذه المشاهد الإنسانية في عناوين بارزة ضمها الكتاب، من بينها: «شجرة عزيز»، و«دكان في الجنة»، و«تاء مربوطة»، و«منزل 111».

تأتي هذه المجموعة امتداداً للنتاج الأدبي للكاتبة كوثر جعفر (من مواليد قرية كوردان بمنطقة عفرين)، حيث سبق أن صدرت لها رواية «سموات الحزن» عن دار ببلومانيا بالقاهرة، والمجموعة القصصية «حكايا الياسمين» عن دار شلير في قامشلي.

وإلى جانب عملها في المجال الأدبي المرتكز على السرد الروائي والقصصي ذي البُعد الإنساني، شاركت الكاتبة في العمل الصحفي الثقافي من خلال إعداد ونشر سلسلة من الحوارات مع عدد من الأدباء عبر منصات إلكترونية وثقافية متخصصة.