إطلاق نار دامٍ في مطعم بولاية أيداهو الأمريكية

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أربيل (كودستان24)- أطلق مسلّح النار بعد ظهر السبت في مطعم للوجبات السريعة في ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة الأميركية من دون أن تذكر عدد الضحايا.

وأعلن ماثيو هيكس، قائد شرطة مدينة توين فولز في جنوب أيداهو مقتل المهاجم خلال الهجوم الذي وقع في مطعم "إن-أن-أوت" للبرغر.

وأضاف أن إطلاق النار "أسفر عن سقوط ضحايا"، لكن السلطات لا تزال تعمل على تحديد عددهم.

وقال هيكس للصحافيين "كان المشهد فوضويا جدا".

وأعلن المتحدث باسم مدينة توين فولز، جوش بالمر، عبر شبكة "إن بي سي نيوز" مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح، لكن لم يتضح ما إذا كان مطلق النار من بين الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته وسائل إعلام محلية، ما يبدو أنه شاب مسلح ببندقية خارج مطعم "إن-أن-أوت" للبرغر.

وأظهر مقطع فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 12 شخصا يهرعون خارج المطعم.

يبلغ عدد سكان مدينة توين فولز حوالى 56 ألف نسمة وتقع في جنوب ولاية أيداهو على بعد حوالى 290 كيلومترا شمال غرب مدينة سولت ليك.

AFP