ترامب ينتقد رئيس "شيفرون" ويطالب شركات النفط بخفض أسعار الوقود فوراً

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أربيل (كوردستان 24)- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون" مايك ويرث، معتبراً أن النجاحات التي تحققها الشركة تعود إلى "عبقرية وقوة واستقرار" الإدارة الأمريكية الحالية، وليس فقط إلى الأداء الإداري للشركة.

وأشار ترامب، في تدوينة له، إلى أن قطاع النفط والولايات المتحدة ككل كانا سيواجهان انهياراً حتمياً لولا السياسات والرؤية التي انتهجتها إدارته، مستشهداً بعودة شركة "شيفرون" للعمل في فنزويلا بشكل أكبر وأقوى مما كانت عليه في السابق، وتوقعها جني ثروات طائلة هناك بعد أن طُردت منها في وقت سابق.

وأوضح ترامب أن هذا النجاح لا يقتصر على "شيفرون" بل يمتد ليشمل شركات نفطية أخرى، مطالباً هذه الشركات بضرورة خفض أسعار الوقود للمستهلكين في الأسواق المحلية بشكل فوري، تماشياً مع الأرباح والنمو الذي تحققه في ظل السياسات الحالية.

وجاءت انتقادات ترامب عقب مقابلة أجراها مايك ويرث مع شبكة "فوكس بيزنس"، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي أن ويرث "تجاهل عن عمد" ذكر دور الإدارة الأمريكية في توفير المناخ الاقتصادي والسياسي الذي سمح لشركته بالازدهار مجدداً.