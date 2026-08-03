واشنطن تحذر من الهيمنة على منطقة المحيطين الهادئ والهندي وتؤكد التزامها بحماية سيادة الدول

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أربيل (كوردستان 24)- حذر قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي، الأدميرال صامويل بابارو، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، من أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بالهيمنة على المنطقة، مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية التي تنتهجها بكين وأطراف أخرى تشكل تحدياً للاستقرار الإقليمي.

وأوضح بابارو، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي خلال مؤتمر للأمن الإقليمي في ماليزيا، أن بعض الأطراف تستخدم "ادعاءات شرعية زائفة" لتبرير عمليات الترهيب والإكراه، مشدداً على الفرق بين "سيادة القانون" و"استخدام القانون كأداة للسلطة"، وهو ما وصفه بـ "خط الصدع" الذي يحدد ملامح العصر الحالي.

وأكد القائد العسكري الأمريكي أن واشنطن تتبع استراتيجية ردع تجاه الصين "من خلال القوة وليس المواجهة"، مشدداً على أهمية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة المفتوحة كأساس للاستقرار الإقليمي، ورفض أي محاولات لمحو الحقوق السيادية للدول المستقلة.

من جانبه، تعهد وزير الدفاع الفلبيني، غیلبرتو تيودورو، بمواصلة بلاده "مقاومة والرد" على التهديدات الصينية، مشيراً إلى أن مخاوف مانیلا تتجاوز بحر الصين الجنوبي لتشمل التحركات العسكرية الصينية الأوسع، بما في ذلك إطلاق الصواريخ البالستية مؤخراً في المحيط الهادئ.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، كشف الأمين العام لمنظمة "آسيان"، كاو كيم هورن، عن تقدم كبير في المباحثات مع بكين لوضع "مدونة قواعد سلوك" في بحر الصين الجنوبي، معرباً عن ثقته في إمكانية الانتهاء من صياغتها قبل نهاية العام الجاري لضمان إدارة النزاعات وتجنب المواجهات المباشرة.





المصدر: ABC News