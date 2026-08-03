بسبب تهديدات الحوثيين.. 6 ناقلات نفط سعودية تغير مسارها بعيداً عن البحر الأحمر

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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، تغيير ست ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي لمسارها في خليج عدن، مبتعدة عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وذلك في أعقاب تهديدات وجهها الحوثيون باستهداف الملاحة المرتبطة بالموانئ السعودية.

وبحسب بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) المتاحة عبر مجموعة بورصات لندن ومنصة "مارين ترافيك"، فإن الناقلات كانت فارغة وفي طريق عودتها من وجهات آسيوية، حيث أبحرت في تشكيل واحد نحو طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا بدلاً من عبور الممر المائي الاستراتيجي في البحر الأحمر.

ويأتي هذا التحول في المسار بعد تحذيرات وجهها الحوثيون لشركات الملاحة من التعامل مع الموانئ في السعودية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الضغط في المنطقة انطلاقاً من مضيق هرمز وصولاً إلى باب المندب، مما يؤدي إلى رفع كلفة التأمين والشحن وتغيير طرق تصدير النفط العالمية.

وتشهد المنطقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق استهدفت سفناً تجارية، مستغلة السيطرة على أجزاء من الساحل اليمني لتهديد حركة الملاحة في واحد من أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.