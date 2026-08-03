الأمم المتحدة تحيي ذكرى ضحايا الإبادة الإيزيدية وتؤكد ضرورة تحقيق العدالة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لـ«كوردستان24»، أن الأمم المتحدة تحيي، في الذكرى الثانية عشرة لجرائم تنظيم داعش بحق المجتمع الإيزيدي، ذكرى الذين فقدوا أرواحهم، وتؤكد تضامنها مع الناجين وعائلات المفقودين وكل من تغيرت حياتهم بشكل مأساوي جراء تلك الفظائع.

وأشاد حق بصمود وشجاعة المجتمع الإيزيدي، مجدداً التأكيد على أهمية تحقيق المساءلة والعدالة، والاستمرار في تقديم الدعم للناجين من الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.

وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أن تحقيق السلام الدائم يتطلب ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، إلى جانب تعزيز جهود التعافي والمصالحة في سنجار.

وأكد أن منع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية يتطلب مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الناجين، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.