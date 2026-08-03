إصابة 4 موظفين بانفجار لغم قرب محطة زابوريجيا النووية وموسكو تتهم كييف

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، عن إصابة أربعة من موظفيها إثر انفجار لغم في مدينة إنيرغودار، متهمة القوات الأوكرانية بزراعته عبر طائرة مسيرة أثناء توجه العاملين إلى مواقع عملهم.

وأوضحت إدارة المحطة أن المصابين ينتمون إلى أقسام السلامة من الحرائق، والأمن الداخلي، والنقل، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة تعرضت لزراعة الألغام خلال ساعات الليل. واعتبر البيان أن استخدام الطائرات المسيرة لزرع الألغام على الطرق يمثل تهديداً مباشراً للمدنيين والعاملين في البنية التحتية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأوكراني بشأن هذه الاتهامات.

وتخضع محطة زابوريجيا، التي تعد أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا، لسيطرة القوات الروسية منذ آذار/مارس 2022. وقد تبادل الجانبان الروسي والأوكراني مراراً الاتهامات باستهداف محيط المحطة، وسط تحذيرات مستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المخاطر النووية الناجمة عن العمليات العسكرية قرب المنشأة الحساسة.

يُذكر أن مقاطعة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا تشكل إحدى أبرز جبهات النزاع الدائر منذ عام 2022، حيث تسيطر روسيا على أجزاء واسعة منها، في حين تواصل القوى الدولية والمنظمات الأممية دعواتها لضمان أمن وسلامة المحطة وتجنيبها تداعيات المواجهات الميدانية.



المصدر: وکالات