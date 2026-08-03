باحث هولندي يربط زلزال مصر بـ"هندسة الكواكب" ويحذر من نشاط زلزالي مرتقب

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أربيل (كوردستان 24)- سجلت مصر، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة شعر بها سكان العاصمة ومحافظات الدلتا والصعيد، تزامناً مع تحذيرات أطلقها الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس حول نشاط زلزالي محتمل نتيجة ما يصفه بـ "هندسة الكواكب".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر رصد الزلزال على بعد أكثر من 140 كيلومتراً من القاهرة، مؤكداً عدم وقوع خسائر مادية أو بشرية رغم حالة الفزع التي انتابت السكان. وكان هوغربيتس قد أشار، عبر حسابات هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، إلى وجود تقارب وصفه بـ "بالغ الأهمية" بين الكواكب والقمر في الفترة ما بين 2 و4 آب/أغسطس، متوقعاً حدوث هزات أرضية تتراوح قوتها بين 5 و6 درجات.

وحذر الباحث الهولندي من احتمالية وقوع نشاط زلزالي أكبر خلال الأسبوع المقبل قد تتجاوز قوته 6 درجات، نتيجة وضع فلكي "حرج" ناتج عن اقترانات كوكبية متعددة تشمل الزهرة وعطارد والمريخ وأورانوس، واصفاً التقارب الفلكي الحالي بأنه "دقيق للغاية" وقد ينتج عنه تجمع زمني للهزات الأرضية.

ويثير هوغربيتس جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية منذ زلزال تركيا المدمر عام 2023، حيث يصر على نظريته التي تربط حركة الأجرام السماوية بالأنشطة الزلزالية على الأرض، في حين يرفض علماء الجيولوجيا والفلك هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدين عدم وجود أي صلة علمية مثبتة بين حركة الكواكب وحدوث الزلازل، معتبرين توقعاته غير مستندة إلى أسس فيزيائية معتمدة.



المصدر: وکالات