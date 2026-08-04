الدفاع السورية ترفع حالة التأهّب لدى قواتها على الحدود مع العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، أوامر برفع حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة إلى الدرجة (ج)، تزامناً مع بدء انتشار وحدات عسكرية على طول الشريط الحدودي مع العراق.

وأفاد مصدر خاص لـ (كوردستان 24) بأن القيادة العسكرية السورية وجهت تعليمات فورية لجميع الجنود بضرورة الالتحاق بوحداتهم العسكرية دون الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء.

وشملت التحركات انتشاراً واسعاً للقطعات العسكرية في المناطق الحدودية الشرقية المتاخمة للأراضي العراقية.

في المقابل، أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الوضع على الحدود مع سوريا مستقر.

مشيراً إلى أن تحركات الجانب السوري لإعادة السيطرة على نقاطه الحدودية تتم بعلم وتنسيق مسبق مع بغداد.

وأوضح القائد العراقي أن هناك تبادلاً مستمراً للمعلومات الاستخباراتية مع قوات حرس الحدود السورية.

مؤكداً أن الوحدات العراقية تفرض سيطرتها الكاملة على طول الحدود، في وقت لا يزال فيه الجانب السوري بصدد إعادة تثبيت مراكزه الحدودية.