مقترح لتقسيم إدارة الملاحة في مضيق هرمز: ممر إيراني لدخول السفن وعماني لخروجها

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أربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤولون قطريون وأمريكيون، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، عن تفاصيل مسودة اتفاق "وشيك" لإعادة فتح مضيق هرمز، تعتمد على آلية فنية جديدة تضمن توزيع السيطرة على ممرات الملاحة بين طهران ومسقط.

وبحسب مصادر مطلعة على المقترح الذي نقلته "نيويورك تايمز"، فإن الإطار التنظيمي الجديد يحدد مساراً إجبارياً للسفن المتجهة إلى الخليج يمر عبر قناة ملاحية تحت إدارة طهران، بينما تسلك السفن الخارجة من الخليج ممرًا ملاحياً آخراً يقع بالقرب من سلطنة عمان وتديره مسقط.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات بلغت "مراحل متقدمة جداً"، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاق جرى تداولها بالفعل بين الأطراف المعنية لضمان استئناف حركة التجارة العالمية وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات صحفية، إلى قرب التوصل لقرار نهائي، مرجحاً إعلان الاتفاق خلال الساعات القليلة القادمة، وهو ما أدى فوراً إلى تراجع أسعار خام برنت بنسبة 2% لتستقر عند 82 دولاراً للبرميل نتيجة التفاؤل بقرب انتهاء أزمة الإغلاق في هذا الممر الاستراتيجي.

ويهدف هذا الترتيب الفني إلى إنهاء حالة التوتر التي بدأت في شباط/فبراير الماضي، مما يمهد الطريق للعودة إلى تفاهمات حزيران/يونيو الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح الباب مجدداً للمفاوضات السياسية والاقتصادية المتعثرة.



المصدر: نيويورك تايمز