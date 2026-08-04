مسؤول أميركي: لا رسوم ولا تصاريح لعبور هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول أميركي، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن العبور عبر مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم أو تصاريح، رداً على تقارير أفادت بأن إيران تسعى إلى فرض رسوم تعادل 7 بالمئة من قيمة الحمولات التجارية للسفن العابرة.

وقال المسؤول: "أي مسارات مؤقتة بشأن مضيق هرمز ستكون خالية من العوائق، ولن تتطلب موافقات أو تصاريح، ولن تخضع لرسوم أو تكاليف".

وشدد على أن "مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا تسيطر أي جهة على ممراته أو على حرية العبور عبرها".

ولم يتطرق رد المسؤول إلى الوضع الحالي للمفاوضات بين واشنطن وطهران.

وتأتي التصريحات بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران "تجري الآن"، ووصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" أمام طهران لتوقيع اتفاق، محذراً من أنها قد تواجه ضربة تهدف إلى "قطع رأس" قيادتها إذا فشلت المفاوضات.

وكان ترامب قد أعلن تعليق هجوم واسع على إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق ينهي تهديدها النووي ويقود إلى فتح مضيق هرمز "فوراً وبصورة كاملة وشاملة". في المقابل، نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وقالت إن محادثاتها الحالية تقتصر على ترتيبات المضيق مع سلطنة عمان.



