طهران ومسقط تبحثان آليات تنظيم الملاحة وتحديد مسارات آمنة في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، أجواء المباحثات الفنية والسياسية الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز بـ "الإيجابية".

وأوضح بقائي في تصريحات صحفية، أن المباحثات بين الدولتين المتشاطئتين على المضيق تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن، بما يضمن الحقوق السيادية والاعتبارات الأمنية لكل من طهران ومسقط.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن طهران تسعى بالتعاون مع مسقط لصياغة الآليات اللازمة للإدارة المستقبلية وحركة الملاحة في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي، مبيناً أن النتائج النهائية لهذه المباحثات ستعلن فور التوصل إلى اتفاق وتفاهم نهائي.

وكانت إيران وسلطنة عمان قد بدأتا منذ منتصف شهر تموز/يوليو الماضي جولة جديدة من المباحثات لتعزيز آليات إدارة مضيق هرمز، بهدف التوصل إلى خطة تضمن ممارسة الحقوق السيادية للدولتين وتأمين حركة الملاحة الدولية عبر مسارات سيتم تحديدها بصفة مؤقتة في المرحلة الأولى.



المصدر: ارنا