نيجيرفان بارزاني في أربعينية الإمام الحسين: ندعو لتغليب مصلحة العراق وتعزيز الأمن والاستقرار

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أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، إلى تغليب مصلحة العراق والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً على أهمية الوحدة والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد نيجيرفان بارزاني، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، استحضار نهضته الخالدة وما جسدته من قيم التضحية والصبر والشجاعة والدفاع عن الحق والعدل والكرامة.

مشدداً على استلهام معاني الوحدة والتكاتف إدراكاً بأن الجميع يواجه التحديات ذاتها وأن المصير واحد.

وأضاف رئيس الإقليم أن هذه المرحلة تتطلب العمل معاً وتحمل المسؤولية الوطنية للوفاء بالتزامات القادة تجاه الشعب، بما يحقق مستقبلاً أفضل لجميع أبنائه.

معرباً عن أمله في أن يحفظ الله العراق وشعبه ويديم عليه نعمة الأمن والازدهار.