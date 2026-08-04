ترامب وتميم بن حمد يبحثان خفض التصعيد بين واشنطن وطهران

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أربيل (كوردستان 24)- بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتناول الجانبان سبل تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لتعزيز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. وأشاد ترامب بالدور الذي تؤديه الدوحة في دعم المسارات الدبلوماسية وتيسير الحوار بين الأطراف، بما يخدم استقرار المنطقة.

من جانبه، أكد أمير قطر أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام الأطراف كافة بما تم التوافق عليه ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن دعمه للمبادرات الرامية لاحتواء التوترات وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرض الاتصال عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الطرفين.



المصدر: الدیوان الامیري لدولة قطر