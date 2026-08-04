طهران تبدي مرونة تجاه مشاركة أوروبية في إزالة الألغام بمضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، بأن طهران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في عمليات تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، في تحول عن موقفها السابق الرافض لأي دور أجنبي في تأمين الممر الملاحي.

وذكرت المصادر أن طهران أبدت مرونة خلال اجتماعات مغلقة جرت مؤخراً بشأن إشراك فرق أوروبية في عمليات إزالة الألغام، ضمن ترتيبات تهدف لإعادة حركة الملاحة وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة. وتظل هذه الخطوة مشروطة بتقديم ضمانات أمنية للسفن المشاركة واستمرار وقف إطلاق النار، وسط وجود تباين في الآراء داخل القيادة الإيرانية بين مؤيد ومعارض لمشاركة قوات أجنبية في هذه المهمة.

من جانبه، حث وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، كلاً من بريطانيا وفرنسا على استضافة مؤتمر دولي بشأن أمن الملاحة في المضيق، فيما تضغط واشنطن على حلفائها للمشاركة في التحقق من سلامة الممر لضمان استئناف تدفق صادرات الطاقة. ويُعد تطهير المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، شرطاً أساسياً لعودة الملاحة؛ إذ يقدر خبراء أمن بحري أن العملية قد تستغرق ما بين 40 إلى 50 يوماً لاستعادة الثقة الكاملة في سلامة الممر.





المصدر: وکالة بلومبیرغ الاخباریة