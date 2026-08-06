ناقلة تبلغ عن سماع انفجارات في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أبلغت ناقلة نفط عن سماع انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سلطنة عُمان، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت تجري طهران ومسقط محادثات للإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي.

وذكرت الهيئة على منصة إكس أن "ربان ناقلة أفاد بسماع انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز" في حادثة وقعت على مسافة نحو 16 كيلومترا جنوب شرق منطقة كمزار في عُمان.

وأضافت أن "التقرير يؤكد سلامة الطاقم والسفينة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بيئية". وكانت إيران التي تفرض سيطرة فعلية على المضيق منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، استهدفت سفنا قالت إنها لم تلتزم المسارات المصرح بها.

AFP