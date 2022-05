بە ڤیدیۆ.. پیاوێك تابلۆی مۆنالیسا دەشێوێنێت

K24 - هەولێر:

پیاوێك هاوشێوەی ژنێکی بەتەمەن لەسەر کورسی خاوەن پێداویستی تایبەت دەچێتە مۆزەخانەی لۆڤەر لە پاریس و بە کێك هەوڵی شێواندنی تابلۆی مۆنالیسا دەدات.

بە گوێرەی قسەی شایەتحاڵەکان، ئەو کەسەی هەوڵی شێواندنی تابلۆکەی داوە، قژێکی دەستکردی درێژی ژنانەی پێوە بووە و لەسەر کورسیەکی خاوەن پێداویستی تایبەت چووەتە مۆزەخانەکەوە، کاتێك هەستاوەتە سەرپێ میوانەکانی هۆڵەکەی تووشی سەرسوڕمان کردووە و کێکی گرتووەتە تابلۆی مۆنالیسا.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM