سێنتکۆم: هەرێمی کوردستان هاوپەیمان و هاوبەشێکی گرنگی ئەمەریکایە لە ناوچەکەدا

2025-09-04 19:59

فەرماندەی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا ئاشکرای کرد، ئەمەریکا پابەندە بە پشتیوانیکردن لە ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەدا.

پێنجشەممە 4ـی ئەیلوولی 2025، فەرماندەی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا "سێنتکۆم" لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، براد کووپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا سەردانی هەولێری کرد و لەگەڵ هەر یەکە لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە.

سێنتکۆم لە ڕاگەیەنەراوەکەدا باسی لەوە کرد، لە کۆبوونەوەکاندا تاوتوێی پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و شەڕی دژی داعش کرا و جەخت لە گرنگی پشتیوانیی ئەمەریکا بۆ هێزی پێشمەرگە کرایەوە.

لای خۆیەوە براد کووپەر، ڕایگەیاند: هەرێمی کوردستان هاوپەیمان و هاوبەشێکی گرنگی ئەمەریکایە لە ناوچەکەدا.

گوتیشی: ئەمەریکا پابەندە بە پشتیوانیکردن لە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەدا.

During his initial circulation through the U.S. Central Command area of responsibility as USCENTCOM commander, Admiral Brad Cooper stopped in Erbil to meet with the President of the Kurdistan Region, Nechirvan Barzani and Prime Minister of the Kurdistan Region of Iraq, Masrour… pic.twitter.com/XA8hhhcCIA — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 4, 2025

سێشەممە 2ـی ئەیلوولی 2025، ئەدمیراڵ براد کووپەر، فەرماندەی نوێی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا "سێنتکۆم"، بە جیا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێم و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەولێر کۆبووەوە.

ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دابوو، لە کۆبوونەوەکەدا وێڕای جەختکردنەوە لە گرنگیی بەردەوامبوونی پشتیوانیکردنی هێزی پێشمەرگە، دوایین پەرەسەندنەکانی بارۆدۆخی ئەمنیی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.

فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا، ئاماژەی بە گرنگیی پێگەی هەرێمی کوردستان وەک هاوپەیمان و هاوبەشی ئەمەریکا لە ناوچەکەدا کردبوو، هاوکات پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان دەربڕیبوو.