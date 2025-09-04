سیاسی

شاندێکی حه‌ماس له‌ قه‌ته‌ر له‌گه‌ڵ عراقچی دۆخی غه‌ززه‌یان تاوتوێ كرد

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست حەماس عەباس عراقچی غەززە ئیسرائیل

شاندێکی سەرکردایەتیی بزووتنەوەی حه‌ماسی فه‌ڵه‌ستینی له‌ پایته‌ختی قه‌ته‌ر له‌گه‌ڵ وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی ئێران كۆده‌بێته‌وه‌ و تاوتوێی دۆخی غه‌ززه‌ و دوایین هه‌وڵه‌كان بۆ كۆتاییهینان به‌ نه‌هامه‌تییه‌ مرۆییه‌كان و كێشه‌ سه‌ربازی و سیاسییه‌كانیان كرد.

پێنجشه‌ممه‌، 4ـی ئه‌یلوولی 2025، شاندێکی سەرکردایەتیی بزووتنەوەی حه‌ماسی فه‌ڵه‌ستینی به‌ سه‌رۆكایه‌تی خه‌لیل یه‌حیا، سه‌رۆكی بزووتنه‌وه‌كه‌ له‌ غه‌ززه‌ له‌گه‌ڵ عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و شاندی یاوەری لە دەوحەی پایتەختی قەتەر کۆبووەوە.

به‌پێی راگه‌یه‌نراوی حه‌ماس، لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی دوایین پێشهاتە سیاسییەکان و هێرشه‌ به‌رده‌وامه‌كانی ئیسرائیل بۆ سه‌ر كه‌رتی غه‌ززه‌ و نه‌هامه‌تییه‌ مرۆییه‌كان كرا. هاوكات باس هه‌وڵه‌كانی ئیسرائیل بۆ لکاندنی کەرتی ڕۆژئاوا و دابەشکردنی مزگەوتی قودس كرا.

حه‌ماس ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردووه‌، له‌ به‌شێكی دیكه‌ی كۆبوونه‌وه‌كه‌دا گفتوگۆیان له‌سه‌ر هه‌وڵ و ده‌ستپێشخه‌ری و نێوه‌ندگیرییه‌كانی میسر و قه‌ته‌ر كردووه‌ بۆ ڕاگرتنی شه‌ڕی غه‌ززه‌ و كۆتاییهێنانی یه‌كجاره‌كی شه‌ڕه‌كه‌.

بزووتنەوەی حه‌ماس گوتووشیه‌تی، شانده‌كه‌یان هێرشه‌كانی ئیسرائیلیان بۆ سه‌ر ئێران له‌ حوزه‌یرانی ئه‌م ساڵدا سه‌ركۆنه‌ كردووه‌ و پشتگیریی خۆیان بۆ تاران دووپات كردووه‌ته‌وه‌. 

حه‌ماس ده‌شڵێت، عراقچی پشتیوانی گه‌ل و حكوومه‌تی كۆماری ئیسلامیی ئێرانی بۆ گه‌لی فه‌ڵه‌ستین و دۆزه‌كه‌ی دووپات كردووه‌ته‌وه‌. 

 
عەبدولسەتتار ئەحمەد باغەمرەیی ,
