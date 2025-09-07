ستیڤ لوتس: کۆمپانیا ئەمەریکییەکان لە فرەچەشنکردنی ئابووریی هەرێمی کوردستان هاوکار دەبن

پێش 6 کاتژمێر

جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەمەریکا ئاماژەی بەوە دا، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی ئامانجییەتی ئابووریی هەرێمی کوردستان فرەچەشن بکات، کۆمپانیا ئەمەریکییەکانیش لەم بارەوە هاوکار دەبن.

شاندێکی ژووری بازرگانیی ئەمەریکا لە هەولێرن، ستیڤ لوتس، جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەمەریکا، لە یەکشەممە 7ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، شاندەکەیان لە زیاتر لە 30 کۆمپانیا پێکهاتووە و چاویان لەوەیە لە بوارە جیاوازەکاندا لە هەرێمی کوردستان وەبەرهێنان بکەن.

جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەمەریکا، دەڵێت: ئێمە تەنیا لێرە نین تا دەرفەتەکان لەسەر زاری بەرپرسەکان ببیستین، بەڵکو لێرەین بۆ ئەوەی لەگەڵ بازرگانەکان کۆبینەوە، تاوەکو کۆمپانیا ئەمەریکییەکان هاوبەشی نوێ پەیدا بکەن، لە کۆتاییشدا ئەوەی دەمانەوێت، بوونی بازرگانی و وەبەرهێنانی زیاترە لەگەڵ هەرێمی کوردستان.

هاوکات لە بارەی فرەچەشنکردنی ئابوورییەوە، گوتی: "سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی ئامانجییەتی ئابووریی هەرێمی کوردستان فرەچەشن بکات، پێم وابێت کۆمپانیا ئەمەریکییەکانیش دەتوانن دەرفەتەکان بقۆزنەوە و لە فرەچەشنکردنی ئابووریی هەرێمی کوردستانەوە هاوکار بن."