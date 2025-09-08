کونسوڵی ئەمەریکا: دەمانەوێت کۆمپانیای زیاتر لە ئەمەریکاوە بێنینە کوردستان

پێش 15 کاتژمێر

وێندی گرین، کونسوڵی گشتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ڕایگەیاند: پەیوەندی بازرگانیی لەگەڵ هەرێمی کوردستان زیاد دەکەین، بە بازرگان و وەبەرهێنەرانی ئەمەریکی گوت، یەک لە خەونەکانم ئەوەبوو ئێوە ببینم، لەبواری بازرگانیدا، هاوبەشی لەگەڵ کوردەکان بکەن.

دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025، کۆنفرانسی هاوبەشی ژووری بازرگانیی و ئابووری کوردستان و وەبەرهێنەر و بازرگانانی کوردستان و ژووری بازرگانیی ئەمەریکا و وەبەرهێنەران و بازرگانانی ئەو وڵاتە، لە هەولێر، بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی دەرفەتەکانی وەبەرهێنان و ئاڵنگارییەکان لە هەرێمی کوردستان، دەستی بەکارەکانی کرد.

وێندی گرین، کونسوڵی گشتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لەچوارچێوەی کۆنفرانسەکەدا گوتی: سوپاسی میوانداریی هەرێمی کوردستان دەکەم کە ئەم هەلەیان دروست کرد بۆ بازرگان و وەبەرهێنەرانی ئەمەریکا لە هەرێمی کوردستاندا.

گوتی: سەکردایەتی هەرێمی کوردستان پشتیوانی بۆ کەرتی بازرگانیی ئەمەریکا نیشانداوە، پێویستە بە هاوبەشی کار بۆ داهاتوو بکەین، ئاماژەی بەوەشکرد، پێشتر هاوبەشییەکانیان سەرنجی لەسەر بواری ئەمنی بووە، بەڵام دەیانەوێت ئێستا هاوبەشی لەسەر بنەمای بازرگانیی بونیات بنێن.

کونسوڵی گشتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ئاشکرای کرد، لەگەڵ ژمارەیەک لە سەرکردەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبووەتەوە و سەردانی ناوچەکانی کوردستانی کردووە، ئەکادیمیستەکان و بازرگانانی هەرێمی کوردستانی بینیووە، وەک خۆی گوتی: هەموو پرسیاری ئەوەیان دەکرد، هەنگاوی داهاتوو چییە، دەڵێت: وەڵامی منیش ئەوەبوو"بازرگانی"، دۆناڵد ترەمپیش دووپاتی کردووەتەوە، هەموو سەرنجەکان لەسەر بواری بازرگانییە، نەوەک کاری دیکە، پێویستە سەرنجمان لەسەر هەلەکان بێت، ئەو هەلانە هاوبەشیمان بەهێزتر دەکات، گوتیشی: ئەو هاوبەشییە دەگەڕێتەوە بۆ چەند دەیەی پێشوو، سەرنجی بۆ ئەوەش ڕاکێشا، پەیوەندی نێوان ئەمەریکا و کوردستان بەهای خۆی هەیە و دەیانەوێت درێژە بەو هاوبەشییە لەڕێگەی بازرگانی و وزەوە بدەن.

وێندی گرین دووپاتی کردەوە کە، جگە لە بابەتی وزە، پێویستە سەرنج بخرێتە سەر بابەتەکانی دیکەش لەبواری پەروەردە و تەندروستی، گوتی: دەمانەوێت کۆمپانیای زیاتر لە ئەمەریکاوە بێنینە کوردستان و پەیوەندییەکانمان لەڕووی بازرگانییەوە بەهێزتر بکەین.

ئاماژەی بەوەشکرد، لەپاڵ دەرفەتەکان، هەندێک ئاڵنگاریش هەیە، دەمانەوێت لەڕێگەی ئەو جۆرە کۆنفرانسەوە بەشێک لەو ئاڵنگارییانە چارەسەر بکەین، دەمانەوێت بە نەهێشتنی ئاڵنگارییەکان، زیاتر بچینە پێشەوە، ئەمەش لە بەرژەوەندیی هەرێمی کوردستان و ئەمەریکا دایە.

دوێنێ، ستیڤ لوتس، جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەمەریکا بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، شاندەکەیان لە زیاتر لە 30 کۆمپانیا پێکهاتووە و چاویان لەوەیە لە بوارە جیاوازەکاندا لە هەرێمی کوردستان وەبەرهێنان بکەن.