پارێزگاری ئیزمیر: هێرشکارەکە هەرزەکارە و بەچەکی ڕاو پەلاماری بنکەی پۆلیسی داوە

پێش 12 کاتژمێر

سلێمان ئێلبان، پارێزگاری ئیزمیر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لەبارەی هێرشەکەی ئەمڕۆی سەر بنکەیەکی پۆلیس لە شارەکە، بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند: هێرشکارەکە قوتابییە و پێشەی تاوانی نییە، چەکی ڕاوی باوکی لە هێرشەکەدا بەکارهێناوە.

پارێزگاری ئیزمیر ئاشکرای کرد، هێرشکارەکە تەمەنی 16 ساڵە و قوتابییە، بە چەکی ڕاوی باوکی، هێرشی کردووەتەوە سەر بنکەیەکی پۆلیس و ڕووبەڕووبوونەوە دروست بووە، لەو ڕووبەڕووبوونەوەیەدا، دوو پۆلیس کوژران و 2ـی دیکەش برینداربوون کە یەکیان دۆخی تەندروستی ناجێگیرە و لە چاودێری چڕدایە، هاوکات چوار هاووڵاتی برینداربوون، پارێزگاری ئیزمیر ڕاشیگەیاند: هێرشکارەکە دەستگیر کراوە و لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا دەکرێت.

سلێمان ئێلبان دووپاتی کردەوە، لێکۆڵینەوەکان لە ڕووداوەکە بەردەوام دەبێت، هەر کاتێک زانیاریی وردیان دەستکەوت، ڕاستی رووداوەکە بۆ ڕای گشتی بڵاودەکەنەوە.

دەشڵێت: هێرشکارەکە پێشینەی تاوانی نییە و هیچ تۆمارێکی پێشووی لە پۆلیس نییە، فیشەکی زۆر لە شوێنی ڕووداوەکە هەڵگیراوەتەوە، چەکەکەی هێرشکارەکە بەکاری هێناوە، هی باوکییەتی و بۆ ڕاو بەکاردێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی ئەیلوولی 2025، لە ئەنجامی هێرشێکی چەکداری بۆ سەر بنکەیەکی پۆلیسی ئیزمیر، ژمارەیەک پۆلیس کوژران و بریندار بوون.

میدیاکانی تورکیا ئاماژەیان بەوە کردووە، هێرشەکە کراوەتە سەر بنکەی پۆلیسی ساڵح ئیشگۆرەن لە شارۆچکەی باڵچۆڤا.