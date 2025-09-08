بێگەرد تاڵەبانی: چاومان لە بەرزکردنەوەی ناوبانگی کوردستانە لە بازاڕەکانی دەرەوە

پێش 12 کاتژمێر

بێگەرد تاڵەبانی، وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: پارەی گەنمی ئەمساڵی جووتیارانی کوردستان دواکەوتووە، بەڵام لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی و حکوومەتی عێراق لەسەر هێڵن بۆ ناردنی پارەکەیان بەزووترین کات.

وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە براند کردن و هەناردەکردنی بەرهەمی کشتوکاڵیی جووتیارانی کوردستانە بۆ دەرەوەی وڵات، لەم ڕووە، هەموو ئاسانکارییەک بۆ ئەو کەسانە دەکرێت کە دەیانەوێت بەرهەم هەناردەی دەرەوە بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا، گوتیشی: چاومان لە بەرزکردنەوەی کوالێتییە بۆ ئەوەی ناوبانگی هەرێم بپارێزین.

بێگەر تاڵەبانی دووپاتی کردەوە، پشتیوانی بەردەوام لە جووتیاران دەکەن، بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەناردنی پارەی گەنمەکەشیان، بەپێویستیزانی، وەزارەتی بازرگانیی هەرێم لەگەڵ وەزارەتی بازرگانیی بەغدا گفتوگۆ بکات.