بریکاری وەزارەتی نەوت: پەرە بە کێڵگەکانی نەوتی کەرکووک دەدەین

پێش 9 کاتژمێر

باسم خوزەیر، بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند: گرێبەستی گەورەیان لەگەڵ کۆمپانیاکانی نەوت بۆ پەرەپێدانی کێڵگەکانی نەوت لە کەرکووک و ناسریە کردووە، ئاماژەی بەوەشکرد، بەرهەمهێنانی غاز لە سەدا 45ـەوە دەگەیەننە سەدا 70.

دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025، باسم خوزەیر، بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق لە پێشانگای نەوت و غاز و پرۆژەکانی نەوتی، کە لەبەغدا کرایەوە، گوتی: حکوومەتی عێراق چەند گرێبەستێکی لەبواری وەبەرهێنان و پاڵاوتن، هەروەها غاز و دابەشکردن، لەگەڵ کۆمپانیا جیهانییەکان واژۆ کردووە.

بریکاری وەزارەتی نەوت ئاشکرای کرد، لەگەڵ کۆمپانیای(شیفرۆن) گرێبەستێکیان واژۆ کردووە بۆ کارکردن لە کێڵگەکانی ناسریە و بەلەد، هاوکات گرێبەستێکیان لەگەڵ کۆمپانیای(بیپی) بەریتانی جیهانیی کردووە، بۆ وەبەرهێنان لە چوار کێڵگەی نەوت لە کەرکووک، لەگەڵ پرۆژەی پەرەپێدانی غاز لە کێڵگەی (ئەرتاوی) لە پارێزگای بەسرە کە 10.9 ملیار دۆلاری تێدەچێت.

باسم خوزەیر ڕایگەیاند: بۆ گرنگیدان بە توانای مرۆیی لە کەرتەکانی وزە و نەوت، سوود لە ئەندازیاران و دەرچووانی کۆلێژ و پەیمانگاکان وەردەگیرێت.