ئەنجامی پشکنینی پزیشکی گاڤی و دی یۆنگ ئاشکرابوو

بەهۆی پێکانەوە لە بارسێلۆنا دادەبڕێن

پێش 9 کاتژمێر

بارسێلۆنا پشکنینی پزیشکی زیاتری بۆ هەریەکە لە گاڤی و دی یۆنگ کرد و ئەمڕۆ هەردوو یاریزانە پێکراوەکە لە شاری وەرزشی بلاوگرانا بوون.

رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی ئیسپانی ئاشکرایکردووە، ئەمڕۆ دووشەممە (08ـی سێپتێمبەری 2025) گاڤی و فڕەنکی دی یۆنگ لە شاری وەرزشی بارسێلۆنا پشکنینیان بۆ کرا، بۆ ئەوەی راددەی پێکانەکانیان و ماوەی دوورکەوتنەوەیان دەستنیشان بکرێت، کە دی یۆنگ لە یاریی هەڵبژاردەکەی تووشی پێکان بوو، لە هۆڵەنداوە گەڕاوەتەوە کەتەلۆنیا بۆ ئەوەی چارەسەر وەربگرێت، گاڤیش لە مەشقەکانی یانەکەی تووشی پێکان بووە و لە بارسا دابڕاوە.

موندۆ دیپۆرتیڤۆ راشیگەیاندووە، پشکنینەکان دەریانخستووە، دی یۆنگ ناتوانێت لە یاریی داهاتووی بارسێلۆنا بەرامبەر ڤالێنسیا یاریی بکات کە رۆژی یەکشەممەی داهاتوو لە لالیگا رووبەڕوو دەبنەوە.

❌ Frenkie de Jong no se ha ejercitado esta mañana con el grupo en el regreso al trabajo en la Ciutat Esportiva y no se le espera para el domingo contra el Valencia



🔜 La idea del Barça es no forzarlo ante la cercanía del importante debut en la Champions contra el Newcastle el… pic.twitter.com/gb5iYfUKVs — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 8, 2025

لەلایەکی دیکەوە فێرناندۆ پۆلۆ رۆژنامەنووسی ئیسپانی ئاشکرایکردووە، پشکنینەکان دەریانخستووە گاڤی پێویستی بە نەشتەرگەری نییە، بۆیە بارسا بڕیاریداوە جارێک بڕیاری نەشتەرگەری نەدات و بۆ ماوەی سێ هەفتە چارەسەر وەربگرێت، ئەگەر تەواو لە پێکانەکەی چاکنەبووەوە ئینجا نەشتەرگەری بۆ گاڤی بکرێت.

جگە لەم دوو یاریزانە، ئالیخاندرۆ باڵدیش پێکانی هەیە و نزیکەی چوار هەفتە لە بارسێلۆنا دادەبڕێت، لەکاتێکدا رۆژی یەکەمی مانگی داهاتوو بارسێلۆنا لە چامپیۆنزلیگ میوانداریی پاریس سانجێرمان دەکات.