وەرزش

ئەنجامی پشکنینی پزیشکی گاڤی و دی یۆنگ ئاشکرابوو

بەهۆی پێکانەوە لە بارسێلۆنا دادەبڕێن

وێنەی گاڤی و دی یۆنگ
بارسێلۆنا پشکنینی پزیشکی زیاتری بۆ هەریەکە لە گاڤی و دی یۆنگ کرد و ئەمڕۆ هەردوو یاریزانە پێکراوەکە لە شاری وەرزشی بلاوگرانا بوون.

رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی ئیسپانی ئاشکرایکردووە، ئەمڕۆ دووشەممە (08ـی سێپتێمبەری 2025) گاڤی و فڕەنکی دی یۆنگ لە شاری وەرزشی بارسێلۆنا پشکنینیان بۆ کرا، بۆ ئەوەی راددەی پێکانەکانیان و ماوەی دوورکەوتنەوەیان دەستنیشان بکرێت، کە دی یۆنگ لە یاریی هەڵبژاردەکەی تووشی پێکان بوو، لە هۆڵەنداوە گەڕاوەتەوە کەتەلۆنیا بۆ ئەوەی چارەسەر وەربگرێت، گاڤیش لە مەشقەکانی یانەکەی تووشی پێکان بووە و لە بارسا دابڕاوە.

موندۆ دیپۆرتیڤۆ راشیگەیاندووە، پشکنینەکان دەریانخستووە، دی یۆنگ ناتوانێت لە یاریی داهاتووی بارسێلۆنا بەرامبەر ڤالێنسیا یاریی بکات کە رۆژی یەکشەممەی داهاتوو لە لالیگا رووبەڕوو دەبنەوە.

لەلایەکی دیکەوە فێرناندۆ پۆلۆ رۆژنامەنووسی ئیسپانی ئاشکرایکردووە، پشکنینەکان دەریانخستووە گاڤی پێویستی بە نەشتەرگەری نییە، بۆیە بارسا بڕیاریداوە جارێک بڕیاری نەشتەرگەری نەدات و بۆ ماوەی سێ هەفتە چارەسەر وەربگرێت، ئەگەر تەواو لە پێکانەکەی چاکنەبووەوە ئینجا نەشتەرگەری بۆ گاڤی بکرێت.

جگە لەم دوو یاریزانە، ئالیخاندرۆ باڵدیش پێکانی هەیە و نزیکەی چوار هەفتە لە بارسێلۆنا دادەبڕێت، لەکاتێکدا رۆژی یەکەمی مانگی داهاتوو بارسێلۆنا لە چامپیۆنزلیگ میوانداریی پاریس سانجێرمان دەکات.

سۆران لوقمان ,
