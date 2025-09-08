پێش 3 کاتژمێر

میدیای به‌ریتانیا و میدیا جیهانییه‌كان ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كه‌ن، به‌هۆی بوونی مادده‌ی مه‌ترسیدار، تێرمیناڵێكی فڕۆكه‌خانه‌ی هیسرۆ له‌ له‌نده‌ن چۆل كراوه‌ و داخراوه‌.

دووشه‌ممه‌، 8ـی ئه‌یلوولی 2025، گوته‌بێژی فڕۆكه‌خانه‌ی هیسرۆ (Heathrow) له‌ له‌نده‌ن ڕایگه‌یاند، به‌هۆی ئه‌گه‌ری بوونی مادده‌ی مه‌ترسیدار، تێرمیناڵی ژماره‌ چوار داخراوە و چۆل کراوە لەکاتێکدا خزمەتگوزارییە فریاگوزارییەکان ئاماده‌ن به‌ خێرایی وەڵامی ڕووداوەکە بدەنەوە.

گوته‌بێژی فڕۆكه‌خانه‌ی هیسرۆ داوای لە سەرنشینەکان كردووه‌ له‌ تێرمیناڵی ژماره‌ چوار نه‌مێننه‌وه‌ و ئه‌وانه‌شی له‌وێ ماون، له‌ لایه‌ن تیمه‌كانیانه‌وه‌ چاودێری ده‌كه‌ن و له‌ ئه‌گه‌ر هه‌ر ڕووداوێكی نه‌خوازراودا فریایان ده‌كه‌ون.

له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان چه‌ند وێنه‌یه‌ك بڵاو كراوه‌ته‌وه‌، كه‌ ژماره‌یه‌ك له‌ ئه‌مبۆڵانس له‌ ده‌ره‌وه‌ی باڵه‌خانه‌ی تێرمیناڵی ژماره‌ چواری فڕۆكه‌خانه‌كه‌ وه‌ستاون و بۆ ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ و وه‌ڵامدانه‌وه‌ی هه‌ر ئه‌گه‌رێكی ناله‌بار و نه‌خوازر ئاماده‌ن.

هاوكات ده‌سته‌ی هێڵی شه‌مه‌نده‌فه‌ری نیشتمانی ڕایگه‌یاندووه‌، له‌ تێرمیناڵی ژماره‌ چواردا ناوه‌ستێت، ئه‌مه‌ش به‌هۆی مامه‌ڵه‌ی خزمه‌تگوزارییه‌ خێراكان له‌گه‌ڵ ڕووداوه‌كه‌.