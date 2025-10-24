کوردانی دیاسپۆرا ڕەخنەی توند لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دەگرن

پێش 3 کاتژمێر

کوردانی دیاسپۆرا بەرانبەر بڕیاری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق کە بێبەشیان دەکات لە دەنگدان، نیگەرانن و ڕەخنەی توند دەگرن.

سەرهەد غەفوری، بەرپرسی لقی 6ـی ئەورووپای پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: سەرەڕای ئەوەی کوردانی دیاسپۆرا کارتی بایۆمەتری دەنگدانیان نوێ کردووەتەوە و خاوەنی کارتی دەنگدانن، بەڵام کۆمیسیۆن لە مافی دەنگدان بێبەشی کردوون.

سەرهەد غەفوری گوتی: بڕیارمان داوە بگەڕێینەوە، سەدان ڕەوەندی دیکەی کورد لە ڕێگایە نیازیان هەیە بۆ دەنگدان بگەڕێنەوە کوردستان، ئێمە خەریکی کاری ڕێکخستنەکانی خۆمانین بۆ ئەوەی بزانین چۆن دەتوانین پشتیوانی پرۆسەی هەڵبژاردن و لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان بکەین بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کوردستان لە بەغدا کە ئێستا ئەو مافانەیان لە گەلی کوردستان زەوت کردووە.

دەشڵێت: دووەم هەڵبژاردنە سندووقی دەنگدان لە دەرەوەی وڵات دانانرێت، ئەمەش دژی یاسای هەڵبژاردنە کە هەموو کەسێک مافی هەیە دەنگ بدات و ئەو مافە کەسییەی خۆی پەیڕەو بکات، بەڵام کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن ئەو مافەی لە ڕەوەندی کوردی سەندووەتەوە بەهۆی ئەوەی، دەزانن میللەتی کوردستان ژیرە و دەتوانێت لەڕێگەی پەرلەمانەوە، بەرگریی لەمافە دەستوورییەکانی خۆی بکات.

بەرپرسی لقی 6ـی ئەورووپای پارتی دیموکراتی کوردستان گوتی: لە چوار هەڵبژاردندا، لە وڵاتانی ئەورووپا کورد زۆرترین دەنگی هێنا، لەنێو تەواوی پارتە کوردییەکانیش، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا، بۆیە لە ترسی دووبارە بوونەوەی ئەو سەرکەوتنەی کورد، ئەو مافەیان لە ڕەوەندی کوردستانی سەندەوە.