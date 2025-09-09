راهێنەرێك و 3 یاریزان سكاڵایان لەسەر یانەی هەولێر تۆمار كردووە

فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لەسەر ئەم سكاڵایانە بانگهێشتی نوێنەری هەولێر دەكات

پێش دوو کاتژمێر

فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە دوور راگەیاندراوی لەسەریەك بانگهێشتی نوێنەری یانەكانی هەولێر و زەورا دەكات بەهۆی ئەوەی لە لایەن بەشێك لە راهێنەر و یاریزانانیان سكاڵایان لەسەر تۆمار كراوە.

ئەمرۆ سێشەممە 9 ئابی 2025، لێژنەی كاروباری یاریزانان و راهێنەران لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، ئاگاداری یانەی هەولێر دەكاتەوە رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو لە كاتژمێر 10:30ـی بەیانی لە بارەگای فیدراسیۆنەكە لە بەغدا ئامادە بن، بەهۆی ئەوەی سكاڵایان لەسەر تۆمار كراوە لە لایەن (كاوە ئیبراهیم راهێنەری گۆڵپارێزان، هەڵۆ فایەق، ئوسامە رەشید، و حوسێن جولی)، سكاڵایەكانیش بەهۆی وەرنەگرتنی شایستە داراییەكانی وەرزی رابردوویان بووە.

بە گوێرەی ئەو بەڵگە و نووسراوەی دەست كوردستان24 كەوتووە، ئوسامە رەشید، یاریزانی وەرزی رابردووی یانەی هەولێر یەكێكە لە سكاڵاكارەكان و داوای قەرزەكەی لە یانەی هەولێر دەكاتەوە كە 12 دەفتەر و 56 وەرەقەیە، جگە لەوەش هەڵۆ فایەق و حوسێن جولی داوای دوو مووچەی وەرزی رابردوویان دەكەن كە تا ئێستا وەریان نەگرتووە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، لێژنەكەی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، بانگهێشتی نوێنەری یانەی زەورا دەكات لە هەمان رۆژ لە كاتژمێر 11:00ـی بەیانی لە بارەگای فیدراسیۆنەكە ئامادە بن، بەوپێیەی لە لایەن (مستەفا محەمەد، محەمەد عەلی عەبود، عەلا عەباس و عەلی حوسنی) سكاڵا لەسەر یانەكە تۆمار كراوە.