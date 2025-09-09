پێشهاتی نوێ؛ ریال مەدرید ئامادە نییە بایکۆتی باڵۆن دۆر بشکێنێت

ئەمڕۆ شاندێکی گۆڤاری فڕانس فوتبۆڵ سەردانی مەدریدیان کردووە

پێش 13 کاتژمێر

ریال مەدرید هێشتا ئامادە نییە بایکۆتی باڵۆن دۆر بشکێنێت و گۆڤاری فڕانس فوتبۆڵ دەیەوێت هەرچؤنێک بێت فلۆرێنتینۆ پێرێز و ریال مەدرید ئاشتبکاتەوە.

رۆژنامەی مارکای ئیسپانی ئاشکرایکردووە، بەهۆی ئەوەی ریال مەدرید رێوڕەسمی باڵۆن دۆری ساڵی رابردووی بایکۆت کرد و فلۆرێنتینۆ پێرێز رێگای نەدا هیچ یاریزان و راهێنەر و کەسێک لە یانەکەی بچێتە پاریس و لە رێوڕەسمەکە ئامادە بن، گۆڤاری فڕانس فوتبۆڵ و رۆژنامەی لیکیپی فەڕەنسی کە سەرپەرشتی رێوڕەسمەکە دەکەن، شاندێکیان ناردووەتە مەدرید بۆ ئەوەی کۆتایی بە بایکۆتی مەدریدییەکان بێت، بەڵام شاهانەکان هیچ نەرمییەکیان نەنواندووە و ئەستەمە ئامادەی رێوڕەسمی باڵۆن دۆری ئەمساڵیش بن.

رۆژنامەی مارکا راشیگەیاندووە، لەناو ماڵی ریال مەدرید هێشتا لەوە تێناگەن ساڵی رابردوو جؤن و بۆچی پێوەرەکانی دەستنیشانکردنی براوەی باڵۆن دۆر گۆڕدران، کە پێشبینی دەکرا ڤینیسیوس جونیۆر خەڵاتەکە بباتەوە، بەڵام لەکۆتاییدا رۆدری ناوەڕاستکاری ئیسپانی یانەی مانچێستەر سیتی باڵۆن دۆری بەدەستهێنا، مارکا ئاشکراشیکردووە بهۆی ئەوەی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا لەوەتەی ساڵی رابردووەوە بووەتە هاوبەشێکی باڵۆن دۆر، ریال مەدرید زیاتر لە باڵۆن دۆر دوورکەوتووەتەوە، چونکە پەیوەندی نێوان ریال مەدرید و یوێفا لەم ساڵانەی دوایی لەدوای راگەیاندنی پڕۆژەی سوپەرلیگ ساردی تێکەوتووە.

تەنیا 14 رۆژ ماوە بۆ رێوڕەسمی دابەشکردنی خەڵاتەکانی باڵۆن دۆر، کە وابڕیارە رۆژی 22ـی ئەم مانگە براوەی خەڵاتەکانی باڵۆن دۆر ئاشکرا بکرێن.