یانەی برایەتی کشانەوەی لە خولی نایابی کوردستان راگەیاند
برایەتی بووە یەكەمین یانە بە فەرمی لە خولی نایابی كوردستان دەكشێتەوە
یانەی برایەتی پێنج رۆژ پێش دەستپێكی ئەم وەرزە كشانەوەی لە خولی نایابی كوردستان راگەیاند، هۆكارەكەشی بۆ كێشەی دارایی دەگەڕێنێتەوە.
ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 9 ئابی 2025، یانەی برایەتی لە راگەیاندراوێكدا نووسیویەتی: بە نیگەرانییەكی زۆرەوە رایدەگەیەنین ناتوانین بەشداریی وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستان بكەین، چونكە یانەكەمان هیچ پرۆژەیەكی وەبەرهێنان و سەرچاوەیەكی داهاتی نییە.
یانەی برایەتی لە بەشێكی دیكەی بەیاننامەكەیدا جەخت لەوە دەكەنەوە سەرجەم یاریزانەكانیان ئازادن بۆ هەر یانەیەك دەچن.
یانەی برایەتی یەکەم یانەیە بەفەرمی بڕیاریداوە بەشداریی وەرزی نوێی خولی نایابی کوردستان نەکات کە وابڕیارە رۆژی 22ـی مانگی داهاتوو دەستپێبکات، کە برایەتی ساڵی 1984 دامەزراوە، لە وەرزی 2020 ـ 2021 بۆ یەكەمجار نازناوی خولی نایابی كوردستان و جامی هەرێمی كوردستانی بردووەتەوە.