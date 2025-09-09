سەرۆک وەزیران بەشداری لە پرسەی ڕاست نووری شاوەیس کرد

پێش 36 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەولێر، بەشداری لە پرسەی تێکۆشەر و کەسایەتیی ناسراو ڕاست نووری شاوەیس کرد.

دوا نیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە 9ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەولێر، بەشداری لە پرسەی تێکۆشەر و کەسایەتیی ناسراو ڕاست نووری شاوەیس کرد و پرسە و سەرەخۆشی خۆی بە بنەماڵە و کەسوکارەکەی گەیاند.

ڕاست نووری شاوەیس، ڕۆژی یەکشەممە 7ـی ئەیلوولی 2025، ڕاست نووری شاوەیس، سیاسەتمەداری کورد و باڵیۆزی پێشووی عێراق لە توونس و مەغریب و برای دکتۆر ڕۆژ نووری شاوەیس بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.