پیتەر دێ گراف: لە هەرێمی کوردستان کار ئاسانییەکی زۆر بۆ کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان هەیە

ئەندامی شاندی بازرگانی هۆڵەندا بۆ هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، دەیانەوێت ئەزموونی هۆڵەندا لە کەرتی کشتوکاڵی بهێننە هەرێمی کوردستان، دەشڵێت: ئێرە کار ئاسانییەکی زۆر بۆ کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان کراوە.

سێشەممە 9ی ئەیلوولی 2025، پیتەر دێ گراف، ئەندامی شاندی بازرگانی هۆڵەندا بۆ هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ی گوت: ئێمە مێژوویەکی دوور و درێژی بازرگانیمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، مەبەستمان لێرە ئەو دەرفەتە بازرگانیانە بدۆزینەوە بۆ ئەوەی وەبەرهێنانی زیاتر بکەین.

ئاماژەشی دا، هەرێمی کوردستان جیاوازە لە عێراق و ناوچەکانی دیکە، لێرە کار ئاسانی بۆ وەبەرهێنەران کراوە و دەرگای بە ڕووی کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان کراوەتەوە، تەنانەت مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەوەی دووپاتی کردووەتەوە.

ئەندامی شاندی بازرگانی هۆڵەندا دەشڵیت: ئەمە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە هەرێمی کوردستان و بە تایبەت هەولێر بەرەوپێشچوونێکی زۆر باشی بە خۆییەوە بینیوە، بازرگان و وەبەرهێنەرێکی زۆر هاتوونەتە ئێرە ئەمەش ئاماژەیەکی زۆر باشە.

گوتیشی: بەرهەمێکی زۆری هۆڵەندی هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێت، چاویان لەوەیە لە کەرتی کشتوکاڵیش پەیوەندی بازرگانی دروست بکەن، چونکە هۆڵەندا وڵاتێکی پێشکەوتووە لە کەرتی کشتوکاڵ، دەیانەوێت ئەزموونی خۆیان بێننە هەرێمی کوردستان.

 
 
 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,
