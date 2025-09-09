پیتەر دێ گراف: لە هەرێمی کوردستان کار ئاسانییەکی زۆر بۆ کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان هەیە

پێش 9 کاتژمێر

ئەندامی شاندی بازرگانی هۆڵەندا بۆ هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، دەیانەوێت ئەزموونی هۆڵەندا لە کەرتی کشتوکاڵی بهێننە هەرێمی کوردستان، دەشڵێت: ئێرە کار ئاسانییەکی زۆر بۆ کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان کراوە.

سێشەممە 9ی ئەیلوولی 2025، پیتەر دێ گراف، ئەندامی شاندی بازرگانی هۆڵەندا بۆ هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ی گوت: ئێمە مێژوویەکی دوور و درێژی بازرگانیمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، مەبەستمان لێرە ئەو دەرفەتە بازرگانیانە بدۆزینەوە بۆ ئەوەی وەبەرهێنانی زیاتر بکەین.

ئاماژەشی دا، هەرێمی کوردستان جیاوازە لە عێراق و ناوچەکانی دیکە، لێرە کار ئاسانی بۆ وەبەرهێنەران کراوە و دەرگای بە ڕووی کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان کراوەتەوە، تەنانەت مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەوەی دووپاتی کردووەتەوە.

ئەندامی شاندی بازرگانی هۆڵەندا دەشڵیت: ئەمە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە هەرێمی کوردستان و بە تایبەت هەولێر بەرەوپێشچوونێکی زۆر باشی بە خۆییەوە بینیوە، بازرگان و وەبەرهێنەرێکی زۆر هاتوونەتە ئێرە ئەمەش ئاماژەیەکی زۆر باشە.

گوتیشی: بەرهەمێکی زۆری هۆڵەندی هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێت، چاویان لەوەیە لە کەرتی کشتوکاڵیش پەیوەندی بازرگانی دروست بکەن، چونکە هۆڵەندا وڵاتێکی پێشکەوتووە لە کەرتی کشتوکاڵ، دەیانەوێت ئەزموونی خۆیان بێننە هەرێمی کوردستان.