لە سۆران 13 کەس بە تۆمەتی سوتاندنی موڵکی گشتیی دەستگیر کراون

پێش 7 کاتژمێر

بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی هەولێر باس لەوە دەکات، بەردەوام لە ڕێگەی تیمەکانیان چاودێری هەموو شوێنانە دەکەن کە مەترسی ئاگر کەوتنەوەی لێ دەکرێت و بەدواداچوونی بۆ دەکەن، ژمارەیەک کەسیش بەهۆی ئاگربەردان لە چەند شوێنێک دەستگیرکراون.

کاروان میراودەلی، بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی هەولێر، ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ی ئەیلوولی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ی ڕاگەیاند: لە ماوەی ساڵی ڕابردوو، ئاگر لە چەند شوێنێک لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کەوتووەتەوە، دوای بەدواچوون بۆ ڕووداوەکان ژمارەیەک کەس لەسەر ئەم ڕووداوانە دەستگیرکراون.

بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی هەولێر گوتی: تاوەکوو ئێستا 13 کەس دەستگیرکراون، کە تۆمەتباربوونە بە سووتاندنی ئەو شوێنانە، شوێنەکانیش جۆرا و جۆر بوونە، دوای ئازاد بوونیان بەڵێنامەیان پێ پڕکراوەتەوە و پێبژاردنیان بۆ کراوە.

کاروان میراودەلی ئاماژە بەوە دەکات، بەردەوام لە ڕێگەی تیمەکانیان چاودێری هەموو شوێنانە دەکەن کە مەترسی ئاگر کەوتنەوەی لێ دە کرێت و بەدواداچوونی بۆ دەکەن.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بۆ زیاتر شارەزابوون و ئەزموون وەرگرتن لە شێوازی ڕزگارکردنی هاووڵاتییان لە خنکان، تیمێکی شارەزایی فەرەنسی بۆ ماوەی دوو هەفتە مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی بەرگری شارستانی سۆران دەکەن.