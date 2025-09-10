پەیامی مەسرور بارزانی لە بارەی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر قەتەر

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، هێرشەکەی ئیسرائیلی بۆ سەر قەتەر بە پێشێلکاریی یاسا نێودەوڵەتییەکان لە قەڵەم دا، هاوکات داواکارە پەلە بکرێت لە چارەسەریی ئاشتییانەی کێشەکان و کۆتاییهێنان بە گرژییەکان.

چوارشەممە 10ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، لە بارەی هێرشەکەی دوێنێی ئیسرائیل بۆ سەر دەوحەی پایتەختی قەتەر، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستاندا ئاماژە بەوە کراوە، هێرشەکەی سەر دەوڵەتی قەتەر، پێشێلکاریی یاسا نێودەوڵەتییەکانە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا هاتووە، داواکارین پەلە بکرێت لە چارەسەریی ئاشتییانەی کێشەکان و کۆتاییهێنان بە هەموو جۆرە گرژی و توندوتیژییەک.

هێرشەکەی سەر دەوڵەتی قەتەڕ، پێشێلکاری یاسا نێودەوڵەتییەکانە و داواکارین پەلە بکرێت لە چارەسەریی ئاشتییانەی کێشەکان و کۆتایی هێنان بە هەموو جۆرە گرژی و توندوتیژیەک. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 10, 2025

سێشەممە 9ـی ئەیلوولی 2025، سوپای ئیسرائیل، بە هەماهەنگیی دەزگای ئاسایشی ناوخۆیی وڵاتەکە (شاباک) هێرشی ئاسمانی کردە سەر بارەگایەکی حەماس لە دەوحەی پایتەختی قەتەر، لە ئەنجامدا پێنج کەس کوژران. لای خۆیەوە بزووتنەوەی حەماس لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاندبوو، ئیسرائیل لە تیرۆرکردنی ئەندامانی شاندی دانوستانکارمان لە دەوحە شکستی هێنا.