ناسنامەی کەسێکی دیکەی هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر دەوحە ئاشکرا کرا

وەزارەتی ناوخۆی قەتەر ناسنامەی کەسێکی دیکەی هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر سەرکردەکانی حەماس لە دەوحە پشتڕاستکردەوە. وەزارەتەکە ڕایگەیاندووە، تەرمەکە هی "جیهاد ریاح حەسەن لبد"ە، بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی دانووستانەکانی حەماس لە قەتەر و ئاماژەی بەوە کردووە، پاشماوەی مرۆڤ لە شوێنی جۆراوجۆر لە شوێنی هێرشەکەی ئیسرائیل دۆزراوەتەوە.

ڕوونیشیکردەوە، تیمێکی تایبەتمەند کاردەکەن بۆ دەستنیشانکردنی قوربانییەکان، هەروەها هەوڵەکان بەردەوامن بۆ دەستنیشانکردنی دوو کەسی ونبوو.

ڕۆژی سێشەممە، وەزارەتی ناوخۆی قەتەر بەدواداچوونێکی بۆ دوایین پێشهاتەکانی هێرشەکەی ئەم دواییەی ئیسرائیل بڵاوکردەوە و کوژرانی "موئمین جەواد حەسونە"، ئەندامی بزووتنەوەی حەماس، لە ئەنجامی ئەم هێرشە پشتڕاستکردەوە.

وەزارەتی ناوخۆ دووپاتی کردەوە، هێشتا لێکۆڵینەوە مەیدانییەکان بەردەوامن بۆ دەستنیشانکردنی ئەو کەسانەی کە ماون، بە بەکارهێنانی تەکنەلۆجیای ناسینەوەی قوربانیانی کارەسات (DVI) لە ڕێگەی بەشە پەیوەندیدارەکانەوە. ئاماژەی بەوەشکردووە، هەر پێشهاتێکی نوێ هەبوو کە بەردەست بوو، ڕایدەگەیەنێت.

وەزارەتی ناوخۆ پێشتر کوژرانی ئەندامێکی هێزی ئاسایشی ناوخۆ (لەخوییە)ی لە ئەنجامی هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر دەوحە ڕاگەیاندبوو.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕوونیکردەوە، ئەندامێکی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ لەکاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانی لە شوێنی ئامانج گیانی لەدەستداوە، ئەمە جگە لەوەی ژمارەیەک برینداریش لەنێو کارمەندانی ئەمنیدا هەیە.