بە بڕیاری مەسرور بارزانی زیاتر لە پێنچ هەزار مامۆستای کەرکووک زەوییان بەسەر دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕایگەیاند: سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی داوە لەسەر پێدانی زەوی بە مامۆستایان و کارمەندانی کوردی سێکتەری پەروەردە لە کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان.

کامەران عەلی، بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە ساڵی 2003ـەوە، مامۆستایان و کارمەندانی کوردی سێکتەری پەروەردە لە کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، لەهەموو بڕیارێکی باش بێبەش کراون، ئەو بڕیارەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەلماندی کە ناسنامەی کەرکووک کوردستانییە و مامۆستا و کارمەندانی کوردی ئەو ناوچانەش، کارمەندانی کوردستان و خۆیەتی، بۆیە بڕیاری ئەوەی دا، ئێمەش لە پێدانی زەوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوودمەند بین.

ئاماژە بەوەشدەکات، ماوەی چوار مانگ لێژنەکان کاریان بۆ ئەم پرسە کردووە، ئاشکراشی کرد، ئەوانەی لە پێدانی زەوی بەبڕیاری مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوودمەند دەبن، ژمارەیان نزیکەی 5 هەزار و 841 کەسن.

بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕایگەیاند: ئێستا پرۆسەکە لە کۆتاییدایە و لە دیوانی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە ئاگەدارکراوینەتەوە کە فەرمانی سەرۆک وەزیران بۆ مامۆستایان و کارمەندانی کوردی سێکتەری پەروەردە لە کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت، پێشیان ڕاگەیاندراوە کە شوێنی پێدانی زەوییەکانیان بۆ دیاریکراوە کە لە شوێنێکی باشی کوردستانە.