ڤاڵا فەرید: هەندێ لایەن لە بەغدا دەیانەوێت کودەتا بەسەر دەستووردا بکەن

پێش کاتژمێرێک

ڤاڵا فەرید، ئەندامی كۆمیته‌ی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت: جێبەجێنەکردنی دەستوور و سیستەمی فیدراڵی، عێراق بەرەو هەڵوەشانەوە دەبات.

ڤاڵا فەرید، ئەندامی مەکتەبی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، گوتی: پێویستە ڕووی لایەنە سیاسییەکانی کوردستان بەرانبەر بەغدا بێت کە دەستووری پێشێل کردووە، ئەو دەستوورەی عێراقی نوێی لەسەر بونیات نراوە، دەسەڵاتدارانی عێراق کردوویانەتە ڕەنگی سەر لاپەڕە، دەڵێت: هۆکاری بەشداریکردنی ئێمە لە حکوومەتی عێراق بۆ جێبەجێکردنی دەستوور بوو، بەڵام دەسەڵاتدارانی بەغدا دەستووریان بێبایەخ کرد.

دەشڵێت: ئەگەر دەیانەوێت عێراق یەکپارچە بمێنێتەوە کە دەوڵەتی هەموو پێکهاتەکان بێت، پێویستە دەستوور جێبەجێ بکرێت، بە جێبەجێنەکردنی دەستوور و سیستەمی فیدراڵی، عێراق هەڵدەوەشێتەوە. هه‌روه‌ها گوتی: ئەوە زەنگی کۆتاییە بۆ پابەندبوونی عێراق بە جێبەجێکردنی دەستوور، پارتی هەڕەشە ناکات، بەڵام ئاگاداریان دەکاتەوە لە عەقڵییەتی مەرکەزیی.

ڤاڵا فەرید گوتیشی: دەستوور دایکی هەموو دەسەڵاتەکانی وڵاتە، هەر یەکەیان پێشێلی دەستوور بکەن، دواڕۆژیان باش نابێت، دەڵێت: 56 ماددەی دەستووری پەیوەستە بە سیستەمی فیدراڵی و چەند ماددەیەکیش تایبەتە بە هەرێمی کوردستان، وەکوو هەرێمێک لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقی فیدراڵدا کە جێبەجێ نەکراوە و پیشێل کراوە. دەشڵێت: عەقڵییەتی دەسەڵاتدارانی بەغدایە ڕێگەیان نەداوە ئەنجوومەنی دەوڵەت دابمەزرێت کە خزمەت بە هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق دەکات. هاوكات گوتی: هەوڵ دەدەن کودەتایەک بەسەر دەستووردا بکەن و هەموواری بکەنەوە، چونکە لەگەڵ ئەوە نین سیستەمی فیدراڵی بچەسپێت، بۆیە دەبێت ڕێگری لەوە بکەین.

ئەو ئەندامەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی گوتیشی، بەشداریی ئێمە بۆ بونیاتنانی عێراقی نوێ بۆ چەسپاندنی سیستەمی فیدراڵی بوو، بەڵام ئەوان تا ئێستا پێچەوانەی ئەوە کاریان کردووە، بۆیە گوتاری ئێمە ڕوو لە بەغدایە، هەروەها زەقکردنەوەی پێشێلکارییەکانی دەستوورە، تەنیا بۆ جێبەجێکردن و چەسپاندنی دەستوور و سیستەمی فیدراڵییە، ئەوان دەستوور بەپێی خواست و بەرژەوەندیی خۆیان جێبەجێ دەکەن.

دەڵێت: ئەگەر پارتی لە بەغدا لاواز بێت، مەترسیی دەکەوێتە سەر هەرێمی کوردستان، بۆیە پارتی پێویستە بەهێزەوە بگەڕێتەوە بەغدا، هێز و لایەنە سیاسییەکانی کوردستانیش پێویستە لەسەر پرسە نیشتمانییەکان لەگەڵ پارتی هاوڕا بن .