پێش کاتژمێرێک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، کاندیدێکی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی سه‌رۆك وه‌زیرانی عێراق، بەهۆی ڕەوشتی خراپ دوور دەخاتەوە.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە بڕیارێکی فەرمی کە لە 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەرچووە، بڕیاری دوورخستنەوەی كاندید سامر مەیسەم هادی تاهیر، ناسراو بە (سامر جێرمنی) بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق دەرکرد.

بەپێی ڕاگەیەنراوی کۆمیسیۆن، سامر مەیسەم هادی تاهیر لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان و بە ژمارەی 207 لە پارێزگای واست خۆی كاندید کردبوو، بەهۆی ڕەفتاری خراپ و نابەجێ پێش کاندیدبوونی دوور خراوەتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، سامر جێرمنی، کە لە لیستی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق کاندیدە پێشتر لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان تەلەفۆنی بۆ خەڵک دەکرد و دەنگی خۆی دەکرده‌ کچ و ده‌یویست فریویان بدات و بیانخه‌ڵه‌تێنێت.