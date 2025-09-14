پێش 3 کاتژمێر

چوارەمین فێستیڤاڵی ترێ ڕەشەی سەردەشت بەڕێوە چوو. لە ڕێوڕەسمی کرانەوەی فێستیڤاڵەکەدا زیاتر لە چوار هەزار کەس بەشدار بوون. حکوومەت دەڵێ، ئامانجی فێستیڤاڵەکە هاندانی وەبەرهێنەرانە لە بەشی پیشەسازیی بەرهەمەکانی ترێ و ئاسانکاری بۆ پێدانی مۆڵەت و قەرزی بانکی بە چالاکانی بوارەکە، بەڵام پسپۆڕێکی گەشتیاری دەڵێت، دەبوو ئەمە نەک چوارەم، بەڵکوو چەندەمین خولی فێستیڤاڵەکە بووایە، کەچی هێشتا کێشەی نیشتەجێکردنی میوان و هەرزانفرۆشکردنی بەرهەمەکەمان هەیە.

چوارەمین فێستیڤاڵی ترێ لە سەردەشت. هەزاران کەس لە خۆشیی ترێ ڕەشەی سەردەشت میوانی فێستیڤاڵەکەن، بەرپرسان دەڵێن ئامانجیانە ئاسانکاری بۆ بەرهەمهێنەران بکەن. پسپۆڕێکی گەشتیارییش دەڵێت: هێشتا بەهای تەواو بە ترێ و فێستیڤاڵی ترێ نەدراوە، ئاوڕ لە ڕێکخستنی بازاڕ و نرخی ترێ نەدراوەتەوە، بۆ فێستیڤاڵەکەش هێشتا کێشەی نیشتەجێکردنی میوان هەیە.

د. ڕەئوف ئازەری، پسپۆڕی گەشتیاریی ئاشتی گوتی: دەبێت خەڵکی خۆمان خەڵکانی دیکە لە نرخ و بەهای ئەو ترێیە تێبگەیەنن، هەروەها بتوانن ئەو بەرهەمانەی لە ترێ دروست دەکرێت بەرهەم بهێنن، دەشڵێت: پێویستە چالاکوانان داوا لە بەرپرسانی حکوومەت بکەن زیاتر لەوەی هەیە ئاوڕ لە بابەتەکە بدەنەوە و ئەو ساردخانەیەی داخراوە دووبارە بەکاری بخەنەوە تاوەکوو بەرهەمی ترێ بنێردرێتە وڵاتانی جیهان.

هاووڵاتییەکی بەشداری فێستیڤاڵەکەش دەڵێت، بەردەوامیی ئەم فێستیڤاڵە بۆ ناساندنی ترێ ڕەشەی سەردەشت بە هەموو جیهان زۆر پێوستە.

محیەددین ئیسماعیل نژاد، هاووڵاتی دەڵێت: ئەوەی لەو فێسیڤاڵە هەیە، ئەگەر بایەخی پێدەدرێت و باسی بەرهەمی جووتیاران و کارگەکان بکرێت، زۆر بەنرخە، بەڵام بەداخەوە باسی ناکرێت، ئێمە لە کارکردنی لەناو باخەکانمان زۆر هیلاک و ماندوو دەبین، بەڵام هیچ سوودی بۆ ئێمە نییە، تەنیا سوودی بۆ دەڵاڵەکانە، کە ئەوان بە پارەیەکی کەم لێمان دەکڕن و بە دەهێندەی نرخی خۆی دەیفرۆشنەوە.

خاوەن ڕەزێکیش دەڵێت، بەرهەمهێنانی ترێ ئەرکی زۆرە، ئێمە زۆر پێوەی ماندوو نەبین و تێچوویەکی زۆری لێ خەرج دەکەن، کەچی بەهۆی ڕێک نەخرانی بازاڕەوە، دەڵاڵی شارەکانی ئێران بە هەرزان لێمان دەکڕن و خۆیان بە گران دەیفرۆشنەوە.

لەم فێستیڤاڵەدا کە لە 60 شوێنی تایبەت پێک هاتووە، جۆرەکانی ترێ، بەتایبەتی ترێ ڕەشەی سەردەشت و بەرهەمەکانی و دیاری و پیشەسسازیی دەستیی ناوچەکە نمایش کراون و ئەحمەد عەلیپوور، بەڕێوەبەری فەرمانگەی کشتوکاڵی سەردەشت دەڵێت، ئەمساڵ پێشبینی دەکرێت نزیکەی 40 هەزار تۆن ترێ لە 12 هەزار ڕەزی بەبەری سەردەشت بەرهەم بێت، کە بەهۆی سەرمابردنەوە بەرهەمی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو %35 کەمی کردووە.

