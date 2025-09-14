سبەی فێستیڤاڵە بەناوبانگەکەی دهۆک بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

ئامادەکارییەکانی 18ـەمین فیستیڤاڵی ساڵانەی ترێ و هەنگوین لە دهۆک تەواوبوون و بڕیارە سبەی دووشەممە، 15ـی ئەیلوولی 2025، بەڕێوەبچێت. ئەم فێستیڤاڵە بەهۆی ناوبانگی دهۆک لە بەرهەمهێنانی ترێ و هەنگوین، تایبەتمەندییەکی بەرچاوی هەیە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی ئەیلوولی 2025، ئەحمەد جەمیل، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، بە بێوار حلمی، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەم فیستیڤاڵە لەژێر سەرپەرشتیی د. عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک و بە سپۆنسەری 'کاڤین گرین هاوس' دەبێت.

بە گوتەی بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، نزیکەی 50 جووتیار بەشداریی فێستیڤاڵەکە دەکەن و بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. ڕوونیشی کردەوە، ئامانج لەم فێستیڤاڵە، نیشاندانی بەرهەمەکان، ڕاکێشانی کەرتی تایبەت بۆ سێکتەری کشتوکاڵی و بەبازاڕکردنی بەرهەمی جووتیارانە.

بەڕێوەبەری کشتوکاڵی دهۆک ئاماژەی بەوەش دا "بە گشتی ترێ، هەنگوین و چەندین بەرهەمی پیشەسازیی خۆراک نمایش دەکرێن. جیاوازی ئەمساڵ لەوەدایە کە بەرهەمەکان دەفرۆشرێن و ڕووە کشتوکاڵییەکەی دهۆک بە شێوەیەکی تایبەتتر نمایش دەکرێت."

ئەحمەد جەمیل گوتیشی "حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەند هەنگاوێکی گرنگی بۆ ساخکردنەوەی بەرهەمی ترێ ناوە، لەوانە قەدەغەکردنی هاوردەکردنی ترێ لە 1 تا 11ی تشرینی دووەم. هەروەها، 'کاڤین گرین هاوس'ـی سەر بە 'کاڤین گرووپ'، ترێی جووتیاران وەردەگرێت، کە ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بۆ ساخکردنەوەی بەرهەمی جووتیاران."

بەڕێوەبەری کشتوکاڵی دهۆک دووپاتی کردەوە "سەرەڕای وشکەساڵی، دهۆک لە ڕیزبەندی یەکەمی شارەکانی عێراق دێت لە هەموو بەرهەمێکی کشتوکاڵیدا. نزیکەی 164 هەزار تۆن بەرهەمی خۆماڵیی دهۆک هەناردەی ناوەڕاست و خوارووی عێراق کراوە. هەروەها، نزیکەی 1000 تۆن سماق و 100 تۆن برنج کە خواستی زۆریان لەسەرە، هەناردەی تورکیا کراون."

ئەحمەد جەمیل ئەوەشی خستەڕوو، بۆ ساڵانی داهاتوو، پلانیان وایە فێستیڤاڵەکە فراوانتر بکەن و ڕۆژەکانیشی درێژتر بکەنەوە. هەروەها، بۆ ئەمساڵ لە ئاکرێ و ئامێدیش پێشانگای کشتوکاڵی و پیشەسازی خۆراک بەڕێوەدەچێت.