ئەنجوومەنی دەوڵەت سێشەممەی داهاتوو پرسی داهاتی نانەوتیی هەرێم یەکلایی دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەنجوومەنی دەوڵەت یەکلاییکردنەوەی پرسی ڕادەستکردنی داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستانی دواخست و داواکاریی نوێی هەیە.

یەکشەممە 14ـی ئەیلوولی 2025، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، ئەنجوومەنی دەوڵەت، ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو، 16ـی ئەیلوولی 2025، دیاریکرد بۆ پێداچوونەوە و پێدانی ڕاوێژی یاسایی بە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لەبارەی کێشەی داهاتی نانەوتی لە نێوان هەردوو حکوومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان.

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوەش کرد، ئەنجوومەنی دەوڵەت داوای کردووە لە کۆبوونەوەی داهاتوو، دوو ڕاوێژکاری وەزارەتی دارایی و ئابووریی و دادی هەرێمی کوردستان ئامادە ببن تاوەکو بتوانن بەیەکەوە وەڵامی ئەنجوومەنی وەزیران بدەنەوە.

ڕۆژی پێنجشەممە، 09ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا، بڕیاری دا دۆسیەی ڕادەستکردنی داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت بنێرێت، تا ئەو بڕیاری لەسەر بدات.