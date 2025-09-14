ئەنجوومەنی کۆمیسیاران تۆماری دەنگدەرانی پەسند کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی کۆمیسیارانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق تۆماری تەواوی دەنگدارانی گشتی، تایبەت و ئاوارەکانی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق پەسند کرد، کە ژمارەی کۆی دەنگدەران زیاترە لە 21 ملیۆن و 400 هەزار کەس.

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاوی کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ یەکشەممە 14ی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران تۆماری دەنگدەران و ناوەند و بنکەکانی دەنگدانی پەسند کردووە و کۆی دەنگدەران هەڵبژاردنی ئەمجارە 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 کەسە، کە بەم شێوەیە دابەشبوون:

-دەنگدەرانی گشتی 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەس.

-دەنگدەرانی تایبەت یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 کەس.

-دەنگدرانی ئاوارە 26 هەزار و 538 کەس.

هەروەها بە دەنگدانی گشتی 8703 بنکەی دەنگدان دەکرێتەوە، کە 39 هەزار و 285 وێستگە لە خۆ دەگرن.

بۆ دەنگدەرانی تایبەت 809 بنکەی دەنگدان دەکرێتەوە، کە 4501 وێستگە لەخۆ دەگرن و ئەندامانی هێزەکانی سوپا، هێزەکانی ناوخۆ و پێشمەرگە دەتوانن دەنگ بدەن.

سەبارەت بە دەنگدەرانی ئاوارە، کە بەشێکی زۆریان هێشتا لە کەمپەکانی سنووری پارێزگای هەولێر دهۆک نیشتەجێن، جومانە غەلای ئاماژەی داوە، ئەو 26 هەزار و 538 دەنگدەرە ئاوارانەی تۆمارەکانیان پەسندکراوە، دەتوانن لە 97 بنکەی دەنگدان بەشداری هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بکەن، کە 321 وێستگەی دەنگدانیان بۆ دەکرێتەوە.

بەگوێرەی ئەو وادەیەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دیاری کردووە، 11ی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە بچێت، کە 31 هاوپەیمانێتی، 38 پارتی سیاسی و 79 کاندیدی سەربەخۆ کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن.