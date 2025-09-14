سامان بەرزنجی: کێشەی کەمی دەرمان بەهۆی نەبوونی نەختینە بوو

پێش 55 خولەک

وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان خەرجی دەرمان زیاد کراوە و بەغدا 50%ـی پشکی کوردستان لە دەرمان دەنێرێت.

سامان بەرزنجی، وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کێشەی نەمانی دەرمان لە هەولێر و دهۆک هەیە و بودجەی دابینکردنی دەرمان حەوت ملیار دینارە، بە بڕیاری مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوو ملیار دینار بۆ بودجەی کڕینی دەرمان زیادکراوە، بۆ یەکەمجار بودجەی دەرمان لە کابینەی نۆیەم زیادکرا.

وەزیری تەندروستی گوتی: دەسەڵاتی کڕینی دەرمان بە هەر نۆ بەڕێوەبەرایەتییە تەندروستییەکان دراوە وەکو یەک بەبێ جیاوازی، هەروەها کێشەی کەمی دەرمان بەهۆی نەبوونی نەختینە بوو لە بانکەکان، لە پارێزگای سلێمانی کێشەی نەبوونی نەختینە لە بانکەکان هەیە.

سامان بەرزنجی جەخت لەو دەکاتەوە، داوام لە قوباد تاڵەبانی کرد بۆ چارەسەرکردنی کێشەی دەرمان لە سلێمانی و بێتە سەرهێڵ.

وەزیری تەندووستی باس لەوە دەکات، بەردەوام دەرمان لە بەڕێوەبەرایەتییەک بۆ بەڕێوەبەرایەتیی دیکە دەگوازینەوە، زۆرجار دەرمان لە کۆگاکانی هەولێرەوە نێردراوەتە سلێمانی.

ئەمەشی گوت: بەغدا 50%ـی پشکی کوردستان لە دەرمان دەنێرێت، جگە لە نەخۆشخانە حکوومییەکان، بوتڵی خوێن بۆ نەخۆشخانە تایبەتییەکانیش دابین دەکەین، بەشێک لە داهاتی نەخۆشخانە نیمچە تایبەتەکان بۆ کارمەندانی تەندروستی خەرج دەکەینەوە و کورتهێنانمان لە ژمارەی کارمەندان و پزیشکان هەیە.