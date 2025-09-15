دوو هەفتەی دیکە تەواوی هێزەکانی ئەمەریکا لە عێراق دەکشێنەوە

پێش کاتژمێرێک

پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا لە عێراق دەستیپێکردووە و بڕیارە تا کۆتایی ئەم مانگی سەرجەم هێزەکان بکشێنەوە و ئەرکیان بۆ ڕاوێژکاریی سەربازی بگۆڕدرێت.

بەپێی زانیارییەکان، ماوەی دوو هەفتەیە پرۆسەی کشانەوەکە دەستیپێکردووە و چەندین بنکەی سەربازیی گرنگ دەگرێتەوە، لەوانە بنکەی سەربازیی عەین ئەسەد لە پارێزگای ئەنبار و بنکەی ڤیکتۆریا لەنێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا. بڕیارە تا کۆتایی مانگی ئەم مانگە، سەرجەم سەربازەکانی ئەمەریکا کە دوو هەزار و 500 سەربازە، عێراق و بەجێبهێڵن.

ئیبراهیم سومەیدەعی، ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆک کۆماری عێراق، بە کوردستان24 گوت: پرۆسەی کشانەوەکە بەپێی ڕێککەوتنی نێوان هەردوو وڵات دەستیپێکردووە، لە کۆتایی ئەیلوولی 2026 لە هەرێمی کوردستان دەکشێنەوە و ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی دێت.

لەلایەن خۆیەوە، وەزارەتی بەرگریی عێراق دڵنیایی دەدات کە هێزە عێراقییەکان ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسییەک دوای کشانەوەی هێزە بیانییەکان. تەحسین خەفاجی، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی عێراق ڕایگەیاند: "هەموو بۆشاییە ئەمنییەکانمان لە ڕێگەی دانانی تاوەری سەربازی، کامێرای چاودێری و پڕچەککردنی هێزەکانمانەوە پڕکردووەتەوە. هەروەها فەوجی تایبەت بە بیابانەکانمان لە ئەنبار، نەینەوا و جەزیرە دامەزراندووە."

ئەم کشانەوەیە لە کاتێکدایە کە ئەمەریکا بە فەرمی هۆشداریی داوە لە ئەگەری دووبارە سەرهەڵدانەوەی داعش و قاعیدە لە عێراق. سەرەڕای ئەمەش، حکوومەتی عێراق سوورە لەسەر جێبەجێکردنی بڕیاری کشانەوەی تەواوەتی هێزەکان لە وادەی دیاریکراوی خۆیدا.