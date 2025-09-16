موژدەیەك بۆ هاندەرانی دهۆك و زاخۆ بەڕێوەیە

"سزایە قورسەكەی هاندەران هەڵدەوەشێتەوە"

پێش دوو کاتژمێر

یانەكانی دهۆك و زاخۆ لە هەوڵەكانیان بەردەوامن بۆ ئەوەی سزای سڕكرانی هاندەرانیان هەڵبوەشێتەوە و هاندەرانی هەردوو یانە بۆ یاریی داهاتوویان بگەڕێنەوە نێو یاریگەكانیان.

دوای یاریی كۆتایی جامی عێراق كە لە نێوان یانەكانی دهۆك و زاخۆ لە بەغدا بەڕێوە چوو، بە هۆی گرژی و شەڕ و ئاژاوەی هاندەرانی هەردوولا، فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە توندی سزای هاندەرانی هەردوو یانەی دا و بە فەرمی بڕیاردرا بۆ قۆناغی یەكەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق وەرزی 2025 ـ 2026 یانەكانی زاخۆ و دهۆك لەنێو یاریگەی خۆیان بەبێ هاندەر یاریی بكەن.

بەرپرسانی یانەكانی دهۆك و زاخۆ، لەگەڵ عەلی تەتەر پارێزگاری دهۆك و گوهدار شێخۆ سەرپەرشتیاری ئیدارەی زاخۆ لە رێگەی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ بەغدا بەردەوام لە هەوڵدان بوونە بۆ ئەوەی سزای هاندەرانیان هەڵبگیرێت و هاوكات هەموو دڵنیاییەكیان داوەتە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق كە كۆنترۆڵی هاندەران دەكەن.

زنار زوبێر، پارێزەری یانەی دهۆك لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند ستافێكی نوێ بۆ لێژنەی تۆپی پێی عێراق دانراوە و سبەی لێژنەكە بڕیاری لابردنی سزای سەر هاندەرانی دهۆك و زاخۆ دەدات.

لە گەڕی دووەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی زاخۆ لەنێو یاریگەی خۆی میوانداریی قوە جەوییە دەكات، یاریی داهاتووی دهۆكیش لە بەغدا بەرامبەر شورتە دەبێت. ئەگەر سزایەكە هەڵبگیرێت دهۆك بۆ گەڕی سێیەم بە ئامادەبوونی هاندەرانی میوانداریی یانەی كەرخ دەكات.