فێستیڤاڵی ترێ و هەنگوین لە دهۆک کۆتایی هات

پێش 8 خولەک

دوای دوو ڕۆژ لە بەردەوامبوون، هەژدەمین فێستیڤاڵی ترێ و هەنگوین لە پارێزگای دهۆک کۆتایی هات، فێستیڤاڵەکە بووە دەرفەتێک بۆ جووتیاران و هەنگەوانان تا بەرهەمە خۆماڵییەکانیان نمایش بکەن و بیفرۆشن، هاوکات هاووڵاتییان و گەشتیارانیش پێشوازییەکی گەرمیان لێکرد.

بەشداربووان و سەردانکەرانی فێستیڤاڵەکە ئاماژەیان بەوەدا کە کوالێتیی بەرهەمەکان زۆر بەرز بووە و نرخەکانیشیان گونجاو بووە. مەراز مەقسود، کە لە شەقڵاوەوە هاتبوو بۆ بەشداریکردن، بە کوردستان24 گوتی: "فێستیڤاڵێکی زۆر خۆشە، ساڵانە چاودێری دەکەم بەڵام ئەمە یەکەم جارە بەشدارم. بەرهەمەکان زۆر باشن و منیش ترێم کڕیوە."

فێستیڤاڵەکە جگە لەوەی دەرفەتێک بوو بۆ نمایشکردنی بەرهەمەکان، بازاڕێکی باشیشی بۆ جووتیاران دابین کرد. مەهدی شەعبان، یەکێک لە هەنگەوانە بەشداربووەکان، باسی لەوە کرد کە ساڵ بە ساڵ فێستیڤاڵەکە پێش دەکەوێت و ئەمساڵ فرۆشیان زۆر باش بووە.

بەپێی ئامارە فەرمییەکان، لە ماوەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکەدا، نزیکەی سێ تۆن ترێ و دوو تۆن هەنگوین فرۆشراون و زیاتر لە 8 هەزار هاووڵاتی و گەشتیار سەردانیان کردووە.

"ئەحمەد جەمیل"، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، ڕایگەیاند: "فێستیڤاڵەکە زۆر سەرکەوتوو بوو، ئەو ئامانجەی هەمانبوو پێکاومانە. جگە لە فرۆشتنی بەرهەمەکان، ئامانجەکەمان ناساندنی جووتیاران و دروستکردنی پەیوەندی و تۆڕی بازاڕکردن بوو لەنێوانیاندا."

لە فێستیڤاڵەکەدا 40 جووتیار بەشداربوون، کە 25 یان بەرهەمی ترێ و بەرهەمی دیکەی خۆماڵییان نمایش کردبوو و 15ی دیکەشیان هەنگەوان بوون.

سەرپەرشتیارانی فێستیڤاڵەکە جەختیان لەوە کردەوە کە بۆ ساڵی داهاتوو پلان دادەڕێژن بۆ فراوانکردن و باشترکردنی فێستیڤاڵەکە و پێشکەشکردنی خەڵاتی زیاتر بە جووتیاران بۆ هاندانیان.