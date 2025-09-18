ئەمڕۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە کەمێکی دیکە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان دەستپێبکات، بەپێی زانیارییەکانی دادوەرێکی نێو ئەنجوومەنەکە بۆ کوردستان24، زۆرینەی بۆچوونی دادوەرانی ئەنجوومەنی دەوڵەت، لەگەڵ هەرێمی کوردستانە و پێیان وایە بۆچوونەکانی هەرێمی کوردستان دەستووری و نایاسایین.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: بڕیارە کەمێکی دیکە، کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی داهاتی نانەوتی کوردستان کۆببێتەوە کە دوێنێ بەهۆی بۆچوونی جیاوازی دوو دادوەر و ئامادەنەبوونی شەش دادوەر، سەرباری مۆڵەتی دوو دادوەر لەکۆی 23 دادوەر و ڕاوێژکار، بۆچوونی یەکلاکەرەوە بدەن و پێشکەشی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقی بکەن.

دیلان بارزان ئاشکرای دەکات، 13 دادوەری ئەنجوومەنی دەوڵەت لەگەڵ بۆچوونەکانی هەرێمی کوردستانن بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی داهاتی نانەوتی، پێیان وایە بۆچوونەکانی هەرێمی کوردستان دەستووری و یاسایین بەپێی ماددەکانی 12 و 29 لە یاسای بەڕێوەبردنی دارایی و ماددەی 21 لە یاسای بوودجە.

بەپێی زانیاری یەک لە دادوەرانی ئەنجوومەنی دەوڵەت بۆ کوردستان24، کەمێکی دیکە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت دەستپێدەکات، دادوەرەکە ئاماژەی بەوەکردووە، هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەیە، ئەمڕۆ پرسی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان یەکلایی بکرێتەوە، دادوەرەکە دووپاتی کردەوەتەوە کە دوێنێ قۆناغێکی باشیان بڕیبوو لە شیکردنەوەی دەقە یاساییەکان تایبەت بەو ناکۆکیانەی لەنێوان هەولێر و بەغدا هەیە، ئەمڕۆ دەبێت پرسەکە یەکلایی بکرێتەوە.

دیلان بارزان ئاشکرای دەکات، ئەگەر دوو دادوەرەکەی دژی یەکلاکردنەوەی پرسەکەن بۆچوونیان نەگۆڕن، ئەوە دواتر بابەتەکە دەخرێتە دەنگدان و بەزۆرینەی دەنگ یەکلایی دەکرێتەوە، ئەگەر ئەمڕۆ بۆچوونەکانی ئەنجوومەنی دەوڵەت وەکو دوێنێ بێت، بڕیاری کۆتایی لەبەرژەوەندیی هەرێمی کوردستان دەبێت.